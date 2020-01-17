Калининградец расплачивался в магазинах украденной картой

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:30:43+03:00

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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск мужчину, который расплачивался в магазинах украденной банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

4 декабря прошлого года с 17 часов 30 минут до 19 часов 10 минут на улице Красносельской злоумышленник совершил покупки в ряде магазинов на сумму 6 700 рублей.

Приметы: на вид 30-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: куртка зеленого цвета с капюшоном, штаны темного цвета, темная шапка с эмблемой «Адидас».

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098 (дежурная часть), 552-085 (начальник ОУР), 8-911-455-25-66 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU