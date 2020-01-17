В 2019 году в Калининградской области от отравления алкоголем умерло 107 человек

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:05:42+03:00

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В 2019 году в Калининградской области зарегистрировано 107 случаев летальных исходов от отравлений алкоголем. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с 2018 годом, смертность от употребления алкоголя в регионе снизилась. Так, что 2018 году в области умерло по этой причине 150 человек.

Все смертельные исходы, как и в 2018 году зарегистрированы среди взрослого населения - 18-70 лет и старше, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году в регионе было зарегистрировано 167 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. В структуре отравлений от токсического действия алкоголя преобладало отравления этанолом - 87,4% всех случаев. Также зарегистрировано три случая отравления метанолом.

ИСТОЧНИК KP.RU