2020-01-17T19:11:57+03:00
Общество

Власти подсчитали, сколько туристов посетили Калининград в новогодние праздники

Въездной турпоток вырос на 15 процентов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В новогодние праздники Калининградскую область посетили 48 тысяч туристов.Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

«Десять процентов из общего числа туристов – иностранные граждане, – отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года въездной турпоток вырос на 15 процентов. Этот показатель сформирован на основе предварительных данных основных транспортных узлов региона и информации предприятий индустрии туризма области».

По данным министерства, праздничные мероприятия с 31 декабря по 8 января прошли на более чем 250 площадках области. Одним из наиболее популярных мест в Калининграде стала территория острова Канта, где состоялись Новогодняя ярмарка и фестиваль Street Food.

Средняя загрузка гостиниц в Калининградской области в новогодние праздники составила 65%, что на 7% больше, чем годом ранее. Большинство заселившихся в отели – граждане России, число иностранных граждан составило немногим более 8% от общего количества постояльцев. Наибольшую загрузку - 80-90%, показали сетевые отели уровня 4* и небольшие отели на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти подсчитали, сколько туристов посетили Калининград в новогодние праздники
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