В Калининграде из-за резкого торможения пострадала 68-летняя пассажирка автобуса
Пенсионерке потребовалась помощь врачей
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, все произошло в 8 часов утра на Советском проспекте в Калининграде. Автобус «Мерседес» двигался в сторону улицы Полецкого. В какой-то момент 34-летний водитель слишком резко затормозил, из-за чего не удержалась и упала находившаяся в салоне 68-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.
Что послужило причиной торможения, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU