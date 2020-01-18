2020-01-18T11:39:28+03:00
Происшествия

В Калининграде из-за резкого торможения пострадала 68-летняя пассажирка автобуса

Пенсионерке потребовалась помощь врачей
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, все произошло в 8 часов утра на Советском проспекте в Калининграде. Автобус «Мерседес» двигался в сторону улицы Полецкого. В какой-то момент 34-летний водитель слишком резко затормозил, из-за чего не удержалась и упала находившаяся в салоне 68-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.

Что послужило причиной торможения, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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