Скончался бывший председатель Уставного суда Калининградской области

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:08:53+03:00

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Сегодня на 66-м году жизни умер председатель Уставного Суда Калининградской области в отставке, заслуженный юрист России Юрий Кузяев. Об этом на своей странице в Facebook cообщил член Общественной палаты региона Алексей Елаев.

« Многим обязан и благодарен Юрию Алексеевичу, он был действительно мудрым и честным старшим товарищем. Последний раз виделись незадолго до нового года, он был как всегда бодр и оптимистичен», -написал Елаев.

Пост председателя Уставного суда Юрий Кузяев занял в апреле 2003 года по результатам тайного голосования. В 2011 году Юрий Алексеевич стал заместителем председателя, в 2016 году вышел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU