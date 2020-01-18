2020-01-18T12:32:35+03:00
Общество

В Калининградской области стартовала акция «Блокадный хлеб»

Она будет проходить до 30 января.
Николай Литвинов
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Всероссийская акция в память о блокаде Ленинграда приурочена к Году памяти и славы и призвана напомнить о трагедии города. Символом памятных мероприятий стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – ежедневная минимальная норма, которую получали ленинградцы по специальным блокадным карточкам.

Как сообщает пресс-служба правительства области, до 30 января в школах, музеях и библиотеках всех муниципалитетов при участии «Волонтёров Победы» будут проходить открытые уроки, классные часы и общешкольные линейки, организованы показы документальных фильмов, книжные выставки и выставки детских рисунков на тему блокады, конкурсы чтецов и сочинений. Всего запланировано более 400 мероприятий.

В Калининградской области сегодня проживают 242 ветерана-блокадника. Добровольцы и школьники навестят их и окажут им необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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