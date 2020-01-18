2020-01-18T15:52:27+03:00
Общество

На следующей неделе на перекрестке Киевской и Калинина снова поменяют схему движения

Транспорт пустят по правой стороне
Николай Литвинов
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..Фото: мэрия Калининграда
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Как сообщает пресс-служба мэрии, на перекрестке со стороны проспекта Калинина завершается подготовка песчаного основания и установка колодцев. На следующей неделе подрядчик планирует приступить укладке щебеночного слоя, а затем, если позволит погода, закатать два первых слоя асфальта. После этого движение транспорта перенаправят по правой стороне проспекта, а техника и рабочие переместятся на левую.

С этого момента начнется завершающий этап ремонта улицы Киевской. На перекрестке предстоит демонтировать старые пути, устроить бетонное основание, выставить по высоте и забетонировать новые обрезиненные рельсы. Одновременно завершается замена опор вдоль улицы, установка растяжек под контактную сеть, устройство освещения под путепроводами.

Асфальт на тротуар и верхний слой асфальта на проезжей части планируется уложить весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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