2020-01-18T18:03:53+03:00
На здоровье

Калининградцев приглашают на бесплатное лечение болезни Крона и язвенного колита

Николай Литвинов
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Клинико-диагностический центр БФУ имени Канта приглашает принять участие в программе лечения болезни Крона и язвенного колита. Участвовать могут совершеннолетние пациенты, не получившие значимого эффекта от предыдущих или текущих методов лечения.

Как сообщает сайт университета, врачи клинико-диагностического центра проводят терапию препаратами Упадацитиниб, Ризанкизумаб, Озанимод, Мирикизумаб.

- У пациентов, включенных в программы лечения, отмечается положительная динамика, у большинства - удалось достичь стойкой ремиссии заболевания, - отмечают в вузе.- Программы лечения проводятся командой опытных врачей под руководством доктора медицинских наук, профессора Владимира Рафальского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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