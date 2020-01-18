В Светлогорске разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:34:32+03:00

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, 15-летняя Казакова Таисия Сергеевна ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

На вид девушке 15 лет, европейской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы чёрно-синие прямые по плечи, глаза зелёные. На левом запястье татуировка в виде цветка, на икре правой ноги татуировка в виде рожка с мороженым.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Таисии, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (40153) 2-12-02, 2-21-79, 2-21-76, 8-905-242-95-68, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU