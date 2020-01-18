2020-01-18T18:59:02+03:00
Политика

На Балтийском флоте почтили память морских пехотинцев

Николай Литвинов
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За проявленные в боях мужество и отвагу при выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона более тысячи морских пехотинцев были награждены орденами и медалями. Пятерым гвардейцам присвоено звание Героев России, одному из них - гвардии майору Евгению Колесникову - посмертно.

Памятные мероприятия и «Марш памяти» личного состава соединения морской пехоты, посвященные «черным беретам», отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга на Северном Кавказе 25 лет назад, состоялись на главной базе Балтийского флота. Все началось с возложения цветов к могилам Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова. Настоятель Кафедрального Морского Собора Балтийского флота архимандрит Софроний и священник бригады морской пехоты иерей Константин Киосев отслужили панихиду по погибшим воинам. Затем, как сообщает пресс-служба Балтфлота, морские пехотинцы с портретами погибших в руках провели «Марш памяти» по центральным улицам Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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