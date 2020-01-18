2020-01-18T22:27:21+03:00
Спорт

Калининградский «Локомотив» одержал первую победу в 2020 году

Роман Китайцев
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..Фото: Роман Китайцев
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Сегодня вечером наша волейбольная команда провела первый официальный матч в 2020 году. В рамках Суперлиги «Локо» принял на своей площадке саратовский «Протон».

“Локомотив” не сразу смог найти свою игру, были проблемы и с приемом и с атакой. Не показав своего максимума калининградская команда смогла добиться победы - 3:1.

Новобранец команды Татьяна Кошелева попала в заявку на игру, но на площадку не выходила.

“Протон” играл без главного тренера Юрия Маричева. Он получил дисквалификацию на один матч за неспортивное поведение. Инцидент произошел еще 21 декабря в 10 туре чемпионата России, в матче против “Ленинградки” за чрезмерно эмоциональные споры с судьями.

Следующий домашний матч наша команда проведет в рамках Лиги чемпионов в среду, 22 января против итальянского клуба “Савино Дель Бене”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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