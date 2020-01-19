Крещение 2020 в Калининграде: где в окунуться в воскресенье и набрать воду

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:57:20+03:00

Для тех, кто не успел в субботу, приводим список мест

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В ночь с субботы 18 января на воскресенье 19 января в храмах Калининграда и области праздновали Крещение, освящали воду и окунались в купели.

Однако, если в субботу вы все пропустили, то в воскресенье еще можно успеть и искупаться, и набрать святую воду.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, окунуться в Калининграде сегодня можно с 12:00 до 01:00 у храма святого преподобного Сергия Радонежского (площадь Калинина, 2), где организован временный бассейн.

В области тоже есть места. Так, сегодня до 15:00 можно искупаться в озере на территории подворья «На Хуторской» в поселке Константиновка. В Балтийске купель на территории храма святого князя Александра Невского открыта 19 января до 21:00.

Окунуться можно и на Куршской косе, где купель на озере Чайка 19 января открыта для посещения до 16:00. Информация для приезжающих из Калининграда: после 31 км Куршской косы, не доезжая до «Высоты Мюллера», следует свернуть по проселочной дороге направо и следовать прямо, до гостевого дома.

Воду же во всех храмах освящают в воскресенье после литургии (она начинается в 10:00).

Набрать освященную воду в Кафедральном соборе Христа Спасителя, например, можно самостоятельно 19 января днем у храма из краников (слева и справа от большой лестницы) и в часовне на площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU