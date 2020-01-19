В Калининграде на улице Беговой сгорел автомобиль
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Пожарные по тревоге выезжали на улицу Беговую в Калининграде в минувшую субботу 18 января поздним вечером. В 21.56 поступило сообщение о горящей машине.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в автомобиле выгорел салон.
Обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара участвовал расчет пожарно-спасательной части N4 в составе 6 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU