В Черняховске проведут военно-историческую реконструкцию

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске сегодня 19 января в Парке Победы организуют военно-историческую реконструкцию штурма Инстербурга. Как сообщают участники мероприятия, в битве, организованной по всем правилам военного искусства, будут задействованы порядка 70 человек из военно-исторических клубов Калининграда и городов области.

Реконструкция пройдет в рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 12:00.

В программе песни под гармонь и раздача фронтовой каши.

Отметим, вчера 18 января реконструкция боя времен Великой Отечественной войны прошла в Гусеве в городском паре напротив ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU