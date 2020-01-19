В Черняховске проведут военно-историческую реконструкцию
В Черняховске сегодня 19 января в Парке Победы организуют военно-историческую реконструкцию штурма Инстербурга. Как сообщают участники мероприятия, в битве, организованной по всем правилам военного искусства, будут задействованы порядка 70 человек из военно-исторических клубов Калининграда и городов области.
Реконструкция пройдет в рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Начало в 12:00.
В программе песни под гармонь и раздача фронтовой каши.
Отметим, вчера 18 января реконструкция боя времен Великой Отечественной войны прошла в Гусеве в городском паре напротив ФОКа.
ИСТОЧНИК KP.RU