2020-01-19T12:28:39+03:00
Общество

В Черняховске проведут военно-историческую реконструкцию

Бой пройдет в парке Победы
Александр КАТЕРУША
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Реконструкции проходят в регионе регулярно.Реконструкции проходят в регионе регулярно.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Черняховске сегодня 19 января в Парке Победы организуют военно-историческую реконструкцию штурма Инстербурга. Как сообщают участники мероприятия, в битве, организованной по всем правилам военного искусства, будут задействованы порядка 70 человек из военно-исторических клубов Калининграда и городов области.

Реконструкция пройдет в рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 12:00.

В программе песни под гармонь и раздача фронтовой каши.

Отметим, вчера 18 января реконструкция боя времен Великой Отечественной войны прошла в Гусеве в городском паре напротив ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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