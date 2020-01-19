СМИ: В Гвардейском районе мужчина сломал позвоночник, прыгнув в купель на Крещение

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:48:52+03:00

Пострадавшего вытащили из воды спасатели МЧС, которые дежурили у карьера. Фото: Клопс.Ru

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В карьере у поселка Ровное Гвардейского района в ночь на 19 января, когда праздновали Крещение, 23-летний мужчина прыгнул в купель и сломал шею. Об этом сообщает «Клопс».

По их данным, в купель вниз головой нырнул житель поселка Сазоновка Полесского района. Он ударился о дно водоема и потерял сознание.

Пострадавшего вытащили из воды спасатели МЧС, которые дежурили у карьера, и передали его бригаде скорой помощи.

По предварительным данным мужчине диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и алкогольное опьянение.

Пострадавший доставлен в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU