СМИ: В Гвардейском районе мужчина сломал позвоночник, прыгнув в купель на Крещение
23-летнего пострадавшего доставили в БСМП
Пострадавшего вытащили из воды спасатели МЧС, которые дежурили у карьера.Фото: Клопс.Ru
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В карьере у поселка Ровное Гвардейского района в ночь на 19 января, когда праздновали Крещение, 23-летний мужчина прыгнул в купель и сломал шею. Об этом сообщает «Клопс».
По их данным, в купель вниз головой нырнул житель поселка Сазоновка Полесского района. Он ударился о дно водоема и потерял сознание.
Пострадавшего вытащили из воды спасатели МЧС, которые дежурили у карьера, и передали его бригаде скорой помощи.
По предварительным данным мужчине диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и алкогольное опьянение.
Пострадавший доставлен в БСМП.
ИСТОЧНИК KP.RU