В Калининграде автомобиль BMW проехал на красный свет, двое пострадавших

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:31:36+03:00

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В Калининграде 18 января в 03: 30 ночи на площади Калинина случилось ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, со стороны улицы Суворова в направлении проспекта Калинина двигался автомобиль «БМВ 730» под управлением 30-летнего водителя.

«Он в районе дома 157 по Ленинскому проспекту, при проезде регулируемого на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Киа Сол» под управлением 30-летнего водителя», - говорится в сообщении.

В результате столкновения водители автомобилей получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU