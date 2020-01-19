Годовалый младенец пострадал в ДТП в Гурьевском районе

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:37:17+03:00

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В минувшую субботу 18 января вечером случилось ДТП, в котором пострадали два человека, включая годовалого ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ДТП произошло в Гурьевском районе в 20:50 на дороге «Заозерье-Узловое-Заливное».

Автомобиль «Тойота Королла» на прямом участке дороги врезался в стоящий у обочины «Фольксваген Гольф». Отмечается, что аварийные сигналы были включены, знак аварийной остановки выставлен. Однако, пассажиров в «Фольксвагене» не было.

После столкновения «Тойоту» отбросило на придорожное дерево. В результате ДТП водитель «Тойоты» и годовалый младенец, который сидел пристегнутым в автокресле, получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU