В Гусеве пройдет третий этап международного турнира по шорт-треку «Baltic Cup»
Соревнования примет городской ФОК
.Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:
Третий этап международного турнира «Baltic Cup», объединяющего представителей шорт-трека в возрасте не старше 14 лет из стран Балтийского региона и близлежащих стран, пройдет в Гусеве 23 января. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.
Вход на соревнования будет свободный.
Ранее Гусев принял второй этап зимней спартакиады учащихся России, собрав конькобежцы из Москвы и Московской области, республик Татарстан и Мордовия, а также Смоленской и Калининградской областей.
На льду городского ФОКа выступали спортсмены от 15 до 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU