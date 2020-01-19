В Гусеве пройдет третий этап международного турнира по шорт-треку «Baltic Cup»

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:46:40+03:00

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Третий этап международного турнира «Baltic Cup», объединяющего представителей шорт-трека в возрасте не старше 14 лет из стран Балтийского региона и близлежащих стран, пройдет в Гусеве 23 января. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Вход на соревнования будет свободный.

Ранее Гусев принял второй этап зимней спартакиады учащихся России, собрав конькобежцы из Москвы и Московской области, республик Татарстан и Мордовия, а также Смоленской и Калининградской областей.

На льду городского ФОКа выступали спортсмены от 15 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU