Под Калининградом сбили 80-летнюю женщину

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:12:58+03:00

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В поселке Яблоневка Гурьевского района под колеса автомобиля попала пенсионерка. ДТП случилось в 18:10 в субботу 18 января.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на Калининградском шоссе в поселке автомобиль «Опель Астра» сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, да еще и по диагонали.

За рулем «Опеля» находился 69-летний водитель.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU