Под Калининградом сбили 80-летнюю женщину
ДТП случилось в поселке Яблоневка
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В поселке Яблоневка Гурьевского района под колеса автомобиля попала пенсионерка. ДТП случилось в 18:10 в субботу 18 января.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на Калининградском шоссе в поселке автомобиль «Опель Астра» сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, да еще и по диагонали.
За рулем «Опеля» находился 69-летний водитель.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU