В Калининграде на Верхнем озере вновь обнаружили отравленного лебедя

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Лебедя в тяжелом состоянии заметили на Верхнем озере в Калининграде. Поймать и доставить его на берег удалось только при помощи спасателей МЧС. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте».

По словам волонтеров птицу отвезли в клинику, где взяли кровь на исследование и сделали уколы. Состояние лебедя было тяжелое, лапы не двигались, в легких хрипы.

Врачи диагностировали отравление. В ближайшие дни лебедь будет получать лечение в клинике, он находится под наблюдением врачей.

В декабре прошлого года на Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей, двое погибли. Позже сообщили о новых жертвах.

ИСТОЧНИК KP.RU