2020-01-19T18:47:26+03:00
Звезды

Евгений Гришковец впервые подробно рассказал о новой пьесе «Собрание сочинений»

Это история про пожилую женщину, ее детей и их большую библиотеку
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец в Риге на встрече с читателями .Евгений Гришковец в Риге на встрече с читателями .Фото: YouTube
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Евгений Гришковец пишет пьесу под названием «Собрание сочинений». Об этом он рассказал в Риге на встрече с читателями в книжном магазине Polaris. Это будет седьмая по счету пьеса автора и впервые – двухактная. Запись встречи выложили в интернет-дневнике Евгения Гришковца.

Главная героиня – 60-летняя женщина-вдова, которая живет в огромной квартире.

- Она собирает детей, чтобы последний день вместе провести в квартире, где они родились. Потому что она не может жить в огромной квартире, где все напоминает о муже и решила переехать в совершенно новый жилищный комплекс. Главный вопрос, который возникает в пьесе – что делать с огромной библиотекой? – рассказывает Евгений Гришковец. – Выясняется, что эти книги никому не нужны.

Женщина книги эти прочитала, а дети ее с собой брать не собираются и не могут. Детей трое: 35, 30 и 25 лет. Дочь замужем, один сын служит на флоте, второй живет в Америке.

Название пьесы «Собрание сочинений».

- Мне непросто писать эту пьесу, потому что в ней много того, что я понимаю. Я понимаю как мы расстаемся с прошлым. Я в своей жизни переезжал из того места где родился в место, совершенно мне незнакомое. 21 год назад я переехал из Кемерово в город Калининград. И вопрос был важный – что делать с разными вещами, - заключил писатель.

Ранее в интервью «Комсомолке» Евгений Гришковец рассказал, что по этой пьесе поставят спектакль в Москве или Петербурге. Есть предложение поставить этот спектакль с актрисой Ниной Усатовой.

Пьеса будет написана к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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