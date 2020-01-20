На Приморском кольце «Фольксваген» врезался в ограждение, пострадала 75-летняя пассажирка
Утром в воскресенье, 19 января, в ДТП на Приморском кольце пострадала 75-летняя пассажирка «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 36-м километре трассы. 77-летний водитель «Фольксвагена» " при съезде с дороги направо в сторону поселка Куликово не справился с управлением и совершил наезд на разделительный островок. После этого автомобиль отбросило на дорожное ограждение слева по ходу движения.
В результате ДТП травмы получила 75-летняя женщина, единственная из трех пассажиров, не пристегнутая ремнем безопасности. Водитель автомобиля также был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Пострадавшую доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU