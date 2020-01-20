В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Калининграде во вторник 21 января в 11:00 вновь включат сирены для проверки.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU