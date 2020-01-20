В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во вторник 21 января в 11:00 вновь включат сирены для проверки.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU