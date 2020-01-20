В «Храброво» с борта самолета сняли пьяного пассажира
В аэропорту «Храброво» с борта самолета, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, сняли пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.
54-летний житель Приморского края находился на борту воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и лег спать, заняв три пассажирских места. На неоднократные замечания бортпроводников и командира лайнера он не реагировал.
Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. На него составили два административных протокола - за распитие спиртного на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.
ИСТОЧНИК KP.RU