В «Храброво» с борта самолета сняли пьяного пассажира

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:48:28+03:00

На него составили два административных протокола

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В аэропорту «Храброво» с борта самолета, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, сняли пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

54-летний житель Приморского края находился на борту воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и лег спать, заняв три пассажирских места. На неоднократные замечания бортпроводников и командира лайнера он не реагировал.

Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. На него составили два административных протокола - за распитие спиртного на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU