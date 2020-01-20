2020-01-20T10:53:00+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей

Четверо водителей попались на повтором пьяном вождении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Четверо водителей попались на повтором пьяном вождении: они сели пьяными за руль, уже будучи лишенными водительских прав. Теперь им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным дорожно – транспортным происшествиям», - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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