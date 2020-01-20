Борец греко-римского стиля из Калининграда завоевал бронзу чемпионата России

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:01:18+03:00

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Новосибирск принял чемпионат России по греко-римской борьбе, собрав более 300 спортсменов из 50 регионов. Одним из медалистов соревнований стал калининградец Арслан Зубаиров, который выступал в категории «до 72 кг».

Как сообщает министерство спорта калининградской области, наш земляк выиграл три поединка из пяти. Победив представителей Красноярского края, Ростовской и Воронежской областей, калининградский мастер спорта уступил в полуфинале Адаму Кураку из Красноярского края. Итог – бронза.

Арслан Зубаиров – многократный призер и победитель юношеских соревнований прошлого десятилетия, победитель Юношеских Олимпийских игр.

Он – атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU