2020-01-20T12:15:43+03:00
Общество

Калининград вошел в число ведущих регионов по использованию цифровых образовательных платформ

В области больше половины учащихся и студентов постоянно используют федеральные информационно-образовательные ресурсы
Виктор Сергеев
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Калининградская область вошла в пятерку ведущих регионов по использованию цифровых образовательных платформ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Расчеты по регионам России подготовили три главные поставщика электронного образовательного контента – проекты Яндекс, Учи.ру и ЯКласс.

В области больше половины учащихся и студентов постоянно используют федеральные информационно-образовательные ресурсы, формируют индивидуальный план обучения по разным предметам. Также в Калининградской области высокая доля учреждений, использующих данные ресурсы в школьной программе.

В лидерах – Тюменская область (78%), Ямало-Ненецкий автономный округ (68%), Тамбовская области (56%), Москва (54%).

Напомним, в 2019 году в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» вошли восемь школ региона – «Школа будущего» в поселке Большое Исаково, лицей №10 Советска, школа №3 Гусева, гимназия №2 Черняховска, Полесская и Зеленоградская школы, гимназия №7 Балтийска, школа №56 г. Калининграда.

В этом году в программу включатся ещё 80 учреждений, с 2022 добавятся еще 57 образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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