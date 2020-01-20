"Росморпорт" не нашел подрядчика для консервации недостроенного терминала в Пионерском

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:39:21+03:00

На конкурс не было подано ни одной заявки

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Желание заняться консервацией недостроенного терминала в Пионерском не выразил ни один подрядчик. Как сообщило агентство "Интерфакс", ФГУП "Росморпорт" признало несостоявшимся конкурс на выполнение работ по консервации недостроенного морского круизного терминала.

"Конкурс на выполнение работ по сохранению гидротехнических сооружений (ГТС) в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг. на незавершенном строительством объекте "Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский" признан несостоявшимся. На торги не было подано ни одной заявки. Начальная сумма контракта составляла 407 млн рублей", - говорится в материалах госзакупок.

Как мы сообщали, в декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с самарской компанией «Больверк». Подрядчик получил аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.

ИСТОЧНИК KP.RU