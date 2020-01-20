В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник не будет света

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:48:28+03:00

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В понедельник, 20 января, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Коммунальная 41,36-38, ул. Маяковского 1, ул. К Маркса 41-43, 62-118в, ул. Чернышевского 51(гимназия №1), 19-61, ул. Каштановая аллея 73,68а, ул. Фестивальная аллея 20, пр-т Мира 6-20а, пер. Театральный 1-3, ул. Грекова 3-11а, 12.

С 13.30 до 18.00 электричество отключено в домах по ул. Каштановая аллея 70-81,68-88, ул. Чернышевского 67-75,62-70, а также на ул. Л. Иванихиной 7(д/с №83), 1-5а,2-4а.

В это же время из-за перерыва в электроснабжении, отключат от воды ул. Л. Иванихиной 7(д/с №83),1-7а и ул. У. Громовой 2а, 22-26

ИСТОЧНИК KP.RU