2020-01-20T12:57:32+03:00
Общество

За полгода число избирателей в Калининградской области выросло почти на 8 тысяч человек

Избирателей стало больше в 13 из 22 муниципалитетов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Численность избирателей в Калининградской области на 1 января 2020 года составила 809 111 человек. За прошедшее полугодие число жителей, обладающих активным избирательным правом, увеличилось на 7 871 человек, сообщили «Комсомолке» в избирательной комиссии Калининградской области.

Избирателей стало больше в 13 из 22 муниципалитетов. Значительное увеличение избирателей наблюдается в Калининграде, здесь количество избирателей увеличилось на 6 125 человек: в Ленинградском районе на 3 077, Московском районе – на 1 510, Центральном районе – на 1 538 человек.

В Гурьевском городском округе также выросла численность граждан, имеющих право голосовать, - с 1 января 2020 года здесь зарегистрировано 60 365 избирателей, что на 1 420 человек больше по сравнению с данными на 1 июля 2019 года.

Уменьшение численности избирателей произошло в девяти муниципальных образованиях. В Нестеровском и Неманском городских округах количество избирателей уменьшилось на 104 и 101 человека соответственно. В других муниципальных образованиях снижение численности варьируется от 27 до 84 избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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