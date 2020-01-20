2020-01-20T13:47:42+03:00
Происшествия

47-летний калининградец умер от инсульта после Крещенских купаний

У мужчины не выдержало сердце
Надежда РжевскаяКирилл АлексеевИван МАРКОВ
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..Фото: Валерий Маначин
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Трагический случай произошел в ночь на 19 января в Балтийске - после Крещенских купаний у храма Александра Невского от инсульта скончался 47-летний мужчина.

Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников в разговоре с корреспондентом "КП" эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

- Мне не поступала такие данные, вам следует обратиться в РПЦ. Но мы обязательно проверим, - сказал мэр.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области "Комсомолке" сообщили, что им информация о смерти мужчины от инсульта не поступала.

Вместе с тем источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил «Комсомолке», как было дело. "Скорую" вызвали к мужчине, которому, по словам тех, кто вызывал, стало плохо с сердцем после окунания. Медики доставили пациента в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда, где он и скончался, спустя сутки после госпитализации.

Напомним, в ночь на 19 января во время Крещенских купаний в карьере у поселка Ровное в Гвардейского района сломал шею 23-летний мужчина. Он нырнул в купель, не проверив глубину, и сильно ударился головой о дно водоема. Пострадавший находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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