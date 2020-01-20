В Багратионовском районе найдено тело женщины

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:02:19+03:00

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В воскресенье 19 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Рябиновка Багратионовского района обнаружено тело женщины.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области, труп был найден на заболоченном участке местности в районе улицы Садовой.

- На место происшествия выезжал следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе. - Личность погибшей установлена. Ею оказалась 60-летняя местная жительница, проживавшая неподалеку. Тело обнаружил сосед.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле погибшей не было обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Также проводится доследственная проверка, по результатам которой следствие примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU