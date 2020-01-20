Эстафету «Дорогами Победы» принял город Советск

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:03:52+03:00

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В Калининградской области продолжается памятная акция в честь 75-летия Великой Победы: торжественные и мемориальные мероприятия проводят в соответствии с хронологией взятия населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в понедельник 20 января эстафету принял Советск. Там прошел митинг, возложение венков и цветов, квест «Штурм Тильзита».

Кроме того торжественное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине взятия города Хайнрихсвальде, проходит сегодня в Славске

На 13:00 в местном ДК намечено открытие выставки, посвящённой 75-ой годовщине Победы.

Уже во вторник 21 января эстафету примет город Гусев: откроется выставки, посвященная 75-ой годовщине штурма Гумбиннена.

В юбилейной эстафете принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, ветераны становления Калининградской области, члены регионального правительства, представители общественных организаций, юнармейцы и молодёжь, жители региона.

Напомним: акция стартовала в октябре прошлого года в Нестерове, до конца апреля 2020 года она пройдет во всех муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU