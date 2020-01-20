В Калининградской области переименовали три поселка

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:26:02+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании трех поселков в Калининградской области. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 20 января.

Согласно распоряжению, поселки Садово и Новоуральск в Краснознаменском городском округе переименованы в Садовой и Новоуральское. Также переименован один поселок в Неманском городском округе – отныне поселок Гарино называться Горино.

В документе отмечается, что с предложением о переименовании населенных пунктов в правительство РФ обратилась калининградская Облдума.

ИСТОЧНИК KP.RU