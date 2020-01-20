В Калининградской области переименовали три поселка
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании трех поселков в Калининградской области. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 20 января.
Согласно распоряжению, поселки Садово и Новоуральск в Краснознаменском городском округе переименованы в Садовой и Новоуральское. Также переименован один поселок в Неманском городском округе – отныне поселок Гарино называться Горино.
В документе отмечается, что с предложением о переименовании населенных пунктов в правительство РФ обратилась калининградская Облдума.
ИСТОЧНИК KP.RU