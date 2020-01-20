Во вторник в Калининграде отключат освещение на восьми улицах

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:14:03+03:00

Всего в течение 35 минут будут отключены 108 светоточек

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 января, в Калининграде будет отключено уличное освещение на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 17.25 до 18.00 не будет уличного освещения по ул. Красная, от ул.Задонского до конца улицы, ул. Задонского, ул. Ставропольская, ул. Велижская, ул. Невельская, ул. Рыбников, ул. Полецкого (от пр. Советского до ул.Псковской), ул. Псковская.

Всего в течение 35 минут будут отключены 108 светоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU