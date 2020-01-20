2020-01-20T13:14:03+03:00
Общество

Во вторник в Калининграде отключат освещение на восьми улицах

Всего в течение 35 минут будут отключены 108 светоточек
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Во вторник, 21 января, в Калининграде будет отключено уличное освещение на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 17.25 до 18.00 не будет уличного освещения по ул. Красная, от ул.Задонского до конца улицы, ул. Задонского, ул. Ставропольская, ул. Велижская, ул. Невельская, ул. Рыбников, ул. Полецкого (от пр. Советского до ул.Псковской), ул. Псковская.

Всего в течение 35 минут будут отключены 108 светоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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