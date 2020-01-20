"Поделом хаму!" На пляже в Балтийске занесло песком внедорожник

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:19:35+03:00

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В субботу в сообществе "Типичный Балтийск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о непростой ситуации, в которой оказался внедорожник KIA Sorento.

Водитель авто выехал на пляж в Балтийске в районе деревянного променада (это запрещено) и увяз в песке. Попытки водителя и его друзей вытащить машину к успеху не привели - внедорожник "садился" в песок еще глубже.

В соцсетях поднялась буря. Большинство жителей Балтийска осудили водителя: мол, нечего на машине по пляжу ездить. "На пляж запрещено заезжать. Так что, преступление и наказание", - написала Елена Ботвина. Ей ответил офицер Балтфлота Олег Побережный: "Вот так ему и надо. Пусть там торчит до января 2021 года. Поделом хаму!"

Нам неизвестно, останется ли автомобиль на пляже до января следующего года, но утром в понедельник, 20 января, он там еще стоял.

ИСТОЧНИК KP.RU