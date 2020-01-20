Для посетителей калининградского стенда на выставке «Зеленая неделя» приготовят 8 тыс порций деликатесов

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:20:54+03:00

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В Берлине проходит выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя». В рамках экспозиции работают, в том числе стенды 18 регионов страны, включая Калининградскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Традиционно важная часть мероприятия – кулинарная составляющая, в ходе которой у посетителей есть возможность попробовать продукты питания из разных стран мира, посмотреть кулинарные шоу. Калининградские кулинары предложат посетителям регионального стенда порядка 20 наименований блюд, приготовленных из продукции, произведенной в области.

«Гости международной выставки «Зеленая неделя» могут попробовать салат с утиной грудкой в медовом соусе, фуа гра калининградского производства под соусом из шампанского на хрустящем багете, вяленую оленину с грушей, форшмак из кильки и селедки на финском хлебе, мини-канапе с балтийским угрем, канапэ с килькой и лимонным маслом на галицком хлебе, шпроты с луковым вареньем на черном хлебе и другие калининградские деликатесы», - отметили в пресс-службе областного правительства.

Всего за время работы выставки планируется приготовить для посетителей калининградского стенда около 8 тысяч порций.

ИСТОЧНИК KP.RU