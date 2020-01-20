Силанов поручил устранить «мелочи» на ремонтируемой улице Комсомольской в Калининграде

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:47:35+03:00

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Работы по капитальному ремонту улицы Комсомольской в Калининграде принимаются поэтапно и с участием общественников. Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе рабочего совещания на объекте. По словам мэра, в «целом, он доволен ходом и качеством работ».

По его словам, руководители, специалисты по своим направлениям, получили указания о благоустройстве и об устранении тех «мелочей», которые пока портят общую картину похорошевшей Комсомольской.

«Серьёзная работа по приведению в порядок территорий, оград и фасадов предстоит с владельцами зданий и территорий, в том числе находящихся в федеральной собственности», - сказал он.

В ходе ремонта ул. Комсомольской кардинально улучшилось состояние тротуаров, на въездах во дворы ещё есть временные пандусы, которые демонтируют при укладке верхнего слоя асфальта. Приведены в порядок опоры контактной сети и освещения, заменены светильники, установлены новые остановочные павильоны, идёт замена урн.

ИСТОЧНИК KP.RU