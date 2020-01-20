Сбитая на «зебре» жительница Черняховска отсудила 150 тысяч рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:53:32+03:00

ДТП произошло в 2017 году

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Пострадавшая в ДТП жительница Черняховска отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре 2017 года женщину сбили на пешеходном переходе на пересечении улиц Калининградской и Садовой. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

В судебном заседании водитель не отрицал своей вины, однако пояснил, что был не согласен с заявленной суммой компенсации морального вреда, считая ее завышенной.

Суд взыскал с мужчины 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU