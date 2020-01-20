Сбитая на «зебре» жительница Черняховска отсудила 150 тысяч рублей
Пострадавшая в ДТП жительница Черняховска отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В декабре 2017 года женщину сбили на пешеходном переходе на пересечении улиц Калининградской и Садовой. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
В судебном заседании водитель не отрицал своей вины, однако пояснил, что был не согласен с заявленной суммой компенсации морального вреда, считая ее завышенной.
Суд взыскал с мужчины 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU