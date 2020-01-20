2020-01-20T14:00:28+03:00
Общество

Пьяный калининградец разгромил гостиницу на улице Озерной

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде работники гостиницы на улице Озерной нажали кнопку тревожной сигнализации, когда один из постояльцев начал вести себя неадекватно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны, который и задержал мужчину.

Как выяснилось, один из посетителей гостиницы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал портить имущество. Общий ущерб от действий хулигана превысил 12 тысяч рублей.

Росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам полиции. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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