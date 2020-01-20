Пьяный калининградец разгромил гостиницу на улице Озерной
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде работники гостиницы на улице Озерной нажали кнопку тревожной сигнализации, когда один из постояльцев начал вести себя неадекватно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
На место прибыл наряд вневедомственной охраны, который и задержал мужчину.
Как выяснилось, один из посетителей гостиницы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал портить имущество. Общий ущерб от действий хулигана превысил 12 тысяч рублей.
Росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам полиции. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU