2020-01-20T14:03:15+03:00
Общество

В Калининграде трейдера подозревают в хищении 3 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда, работавшую трейдером, обвиняют в хищении 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина занималась заключением сделок на рынке межбанковского обмена валют. С апреля 2013 по август 2014 года она заключила несколько договоров со своей знакомой о доверительном управлении ее деньгами и получила от нее 4 млн рублей.

Однако вместо того, чтобы увеличить доходы знакомой, злоумышленница вывела ее деньги на принадлежащие ей учетные записи в электронных платежных системах, завладев тем самым почти 3 млн. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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