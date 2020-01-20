В Калининграде трейдера подозревают в хищении 3 млн рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:03:15+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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Жительницу Калининграда, работавшую трейдером, обвиняют в хищении 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина занималась заключением сделок на рынке межбанковского обмена валют. С апреля 2013 по август 2014 года она заключила несколько договоров со своей знакомой о доверительном управлении ее деньгами и получила от нее 4 млн рублей.

Однако вместо того, чтобы увеличить доходы знакомой, злоумышленница вывела ее деньги на принадлежащие ей учетные записи в электронных платежных системах, завладев тем самым почти 3 млн. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU