2020-01-20T14:08:55+03:00
Общество

Калининградца будут судить за контрабанду анаболических стероидов

Мужчина купил в интернете сразу 100 капсул анаболиков
Виктор Сергеев
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Жителя Калининграда будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне прошлого года мужчина приобрел в интернете свыше 20 граммов сильнодействующего вещества «тестостерон энантат» и 100 капсул анаболических стероидов.

Запрещенные вещества были доставлены в регион из Белоруссии почтой. При получении посылки его задержали сотрудники областной таможни.

Действия калининградца были квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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