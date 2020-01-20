В Нестеровском районе в ДТП погиб водитель «Крайслера»

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:04:26+03:00

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В понедельник утром в Нестеровском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Чернышевское. По предварительным данным, 48-летний водитель «Крайслера» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

Водитель от полученных ранений погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU