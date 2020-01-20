В Нестеровском районе в ДТП погиб водитель «Крайслера»
Авария произошла в поселке Чернышевское
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В понедельник утром в Нестеровском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в поселке Чернышевское. По предварительным данным, 48-летний водитель «Крайслера» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.
Водитель от полученных ранений погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU