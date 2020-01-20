В Калининграде избили и ограбили сидевшего на скамейке гитариста

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:09:31+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Борзова. К сидевшему на скамейке горожанину подошел неизвестный, избил его и отобрал гитару за 25 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские подробно опросили пострадавшего, выяснили приметы подозреваемого и направили ориентировки всем наружным нарядам.

«Вскоре в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Эльблонгской громко играют на гитаре и мешают отдыху. Прибыв по адресу, сотрудники ППС выяснили, что 28-летний мужчина, нарушающий тишину совпадает по приметам с подозреваемым. Также полицейские обнаружили гитару, принадлежащую потерпевшему. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, где дал признательные показания», - рассказали в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU