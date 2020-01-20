2020-01-20T15:52:51+03:00
Общество

В Калининграде мошенник из Челябинска пытался украсть со счета фирмы 2 млн рублей

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили жителя Челябинска, который пытался украсть со счета фирмы более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Житель Челябинска подготовил пакет поддельных документов и направился в банк. Там он предъявил паспорт, выданный на имя другого человека, нотариальную доверенность, а также два платежных поручения организации на сумму свыше 2 млн рублей о перечислении денег на расчетные счета других фирм. Однако в банке заподозрили мошенничество и не стали перечислять деньги.

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере рассматривалось в особом порядке, т.е без поведения судебного следствия.

Суд приговорил мошенника к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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