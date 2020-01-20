Стилист Александр Рогов подберет наряд для девушки из Калининграда

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:16:16+03:00

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В Калининграде 25 и 26 января пройдут съемки программы «Рогов в городе» со стилистом Александром Роговым. Как сообщает пресс-служба канала СТС, мастер займется преображением девушки из Калининграда.

«На месте всего за сутки Рогов преобразит героиню, которая отчаялась измениться. С помощью местных специалистов Александр подберет девушке яркие образы и покажет, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек», - говорится в сообщении.

- Новое шоу – для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу, - сказал стилист.

ИСТОЧНИК KP.RU