Главбуха калининградской компании обвинили в присвоении 30 млн рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:21:06+03:00

40-летняя женщина в течение двух лет переводила деньги с расчетных счетов компании на аффилированные с ней счета

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Главного бухгалтера группы компаний из Калининграда обвиняют в присвоении 30 млн рублей. По версии следствия, 40-летняя женщина в течение двух лет переводила деньги с расчетных счетов компании на аффилированные с ней счета, рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Всего с 2016 по 2018 года злоумышленница по частям вывела не менее 30 миллионов рублей. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность она иногда зачисляла присвоенные деньги обратно, объясняя недостачу сбоями программного обеспечения. После того как руководитель группы компаний заподозрил обман, главный бухгалтер неожиданно забрала из офиса документы и больше на работу не выходила», - рассказала представитель УМВД.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД провели проверку, установили точный размер суммы присвоенных денег, а также то, что на новом месте работы злоумышленница продолжила присваивать деньги и успела аналогичным образом вывести более 3,5 миллионов рублей со счетов коммерческой организации. Кроме того, оперативники выяснили, что для придания видимости законности происхождения денег, главный бухгалтер вкладывала их в долевое строительство, получая затем деньги от продажи недвижимости.

Следственная частью регионального УМВД возбудила уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ: «Присвоение или растрата» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и эпизоды противоправной деятельности обвиняемой.

ИСТОЧНИК KP.RU