Житель Балтийска украл из строящегося здания 10 стеклопакетов
Ночью к строящемуся зданию на улице Морской пехоты подъехал автомобиль. Водитель проник в помещение и принялся загружать в машину стеклопакеты.
За кражей наблюдали сотрудники уголовного розыска, которые ранее получили оперативную информацию о планируемом преступлении. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел.
Задержанным оказался 34-летний маляр, выполняющий работы в здании. У мужчины были изъяты 10 стеклопакетов на сумму 18 тысяч рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания и сообщил, что собирался продать похищенное имущество.
На него завели уголовное дело по статье «Кража», а это до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU