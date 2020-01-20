Житель Балтийска украл из строящегося здания 10 стеклопакетов

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:31:41+03:00

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Ночью к строящемуся зданию на улице Морской пехоты подъехал автомобиль. Водитель проник в помещение и принялся загружать в машину стеклопакеты.

За кражей наблюдали сотрудники уголовного розыска, которые ранее получили оперативную информацию о планируемом преступлении. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел.

Задержанным оказался 34-летний маляр, выполняющий работы в здании. У мужчины были изъяты 10 стеклопакетов на сумму 18 тысяч рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания и сообщил, что собирался продать похищенное имущество.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», а это до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU