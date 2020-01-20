МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде после 21:00

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде и области с 21:00 20 января по 21:00 21 января прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра, на побережье местами в порывах до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки не ожидаются.

В МЧС предупреждают о том, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.

Рекомендуется в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU