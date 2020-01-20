В поселке под Черняховском отремонтировали мост через Анграпу

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:06:50+03:00

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В поселке Заречье восстановили пешеходный мост через Анграпу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в октябре 2019 года в поселке Заречье рухнул пешеходный мост через Анграпу, по которому местные жители добирались до дороги. В декабре региональные власти выделили из резервного фонда 5,2 млн рублей на ремонт моста, еще 2 млн добавили местные власти.

«На имеющиеся опоры старого немецкого моста были уложены металлические балки, сверху деревянный настил, установлено металлическое перильное ограждение. Подходы к мосту выполнены из железобетонных плит. Планируется устройство парковочных мест для легкового транспорта», - рассказали в пресс-службе правительства.

По словам главы администрации Черняховска Сергей Булычев, территорию возле моста планируется благоустроить.

«Мы планируем сделать здесь байдарочную станцию, парковку для машин, в том числе и для жителей посёлка Заречье. Здесь будет благоустроенное, комфортное место для местных жителей и туристов, приезжающих в Калининградскую область. На старом мосту мы закрыли движение, поставили знаки, но разбирать его пока не собираемся, так как это хорошая фактура для киносъемок. Предложения уже есть», – сообщил Сергей Булычев.

ИСТОЧНИК KP.RU